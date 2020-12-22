Югорские школьники соревнуются за звание "самого здорового класса" Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре проходит конкурс «Здоровый класс онлайн», организованный Сургутским филиалом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

В конкурсе принимают участие 19 команд - восемь сургутских школ и одиннадцать школ Сургутского района. Ребятам седьмых классов, для участия требовалось подать коллективную заявку, создать в социальной сети «ВКонтакте» сообщество «Здоровый класс – онлайн СОШ №» и активно его вести.

С октября 2020 по март 2021 года школьникам нужно рассказывать о ЗОЖ и собственным примером показывать, как модно и здорово быть активными и заботиться о себе и окружающих. Для этого дети создают социальные видеоролики, проводят флешмобы и конкурсы, участвуют в конференциях и научно-познавательных мероприятиях, делятся советами с подписчиками. Главная идея – популяризация активного и позитивного образа жизни, профилактика зависимостей и укрепление общественного здоровья.

По промежуточным итогам в тройку лидеров конкурса вошли команды из Сургутского естественно-научного лицея, школ из поселков Солнечный и Барсово Сургутского района.

- Югорские дети и подростки – талантливые и творческие ребята, а главное, они стремятся изменить этот мир к лучшему. Благодаря этому конкурсу у них появилась возможность поделиться своим опытом и знаниями о ЗОЖ не только со своими сверстниками, но и со всеми пользователями Интернет пространства. Мы верим, что к апрелю 2021 года число приверженцев здорового образа жизни значительно возрастет - сказал руководитель Сургутского филиала Владимира Пидзамкив.