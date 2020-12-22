В Югре арестовали наркоторговца с "товаром" Фото: УМВД России по г. Нижневартовску

Сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по городу Нижневартовску на 8 километре автодороги «Нижневартовск - Радужный» по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 19-летний молодой человек. Во время личного досмотра у него обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. А во время обыска дополнительно изъяты весы и сотовый телефон.

Эксперты-криминалисты выяснили, что содержимое пакета является a-PVP, другими словами - синтетическим наркотиком, масса которого более 100 граммов.

Подозреваемый пояснил, что в Нижневартовск он приехал для реализации наркотиков.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Нижневартовске оперативники задержали наркоторговца из Томской области. В Югру преступник приехал для продажи наркотиков, у него обнаружили 2 кг запрещённых веществ.