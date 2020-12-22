"Точка кипения": в Ханты-Мансийске обсудят проблемы обращения с животными Фото: Виктория Терина

Важность внесения изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» - тема общественных обсуждений в рамках городского проекта «Мы вместе!», которые состоятся в Ханты-Мансийске. Мероприятие пройдет 23 декабря в 18.00 в «Точке кипения» на базе Югорского госуниверситета, с соблюдением противоэпидемических мер.

Встретятся представители органов местного самоуправления, общественных организаций, юридического сообщества, а приглашенным экспертом станет Екатерина Шугрина, ведущий научный сотрудник Центра местного самоуправления Института управления и регионального развития РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор.

Часть участников присоединяться к встрече онлайн, прямая трансляция будет вестись на youtube-канале крауд-проекта и в его сообществе.

Поучаствовать во встрече в режиме онлайн и высказать свое мнение можно присоединившись к видеоконференции в Zoom по ссылке. Идентификатор конференции: 899 8431 2200, код доступа: 981751.

Тема обращения с животными уже обсуждалась в рамках крауд-проекта «Мы вместе!» в 2018 году.