Появилась ещё одна жертва насильника из Нефтеюганска Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом продолжается расследование уголовного дела по обвинению гражданина Азербайджанской Республики в незаконном проникновении в квартиру и покушении на изнасилование.

Мы писали ранее о том, как 30-летний обвиняемый, прорвался в квартиру к жительнице Нефтеюганска, где повалил её на пол и попытался изнасиловать.

Во время расследования выяснилось, что спустя несколько дней после этого случая, этот же мужчина проник в квартиру другой жительницы Нефтеюганска, работающей в одном из торговых заведений города. Он ухаживал за девушкой, но оставшись с ней наедине в её квартире, стал угрожать, что убьет если та попытается сопротивляться или звать на помощь, после чего схватил её за шею и изнасиловал.

О насилии женщина не сообщила в правоохранительные органы, боясь огласки и мести со стороны насильника. Однако, увидев в СМИ сообщение о задержании нападавшего, обратилась в полицию.

По уголовному делу продолжается расследование. Следователи обращают внимание, если кто-то ещё стал жертвой незаконных действий мужчины и узнал его, необходимо сообщить в Нефтеюганский межрайонный следственный отдел по телефону 8 (3463) 23-06-55 или в полицию – 102.