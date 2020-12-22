Мошенники обманули пенсионерку из Нижневартовска и заставили взять кредит Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница и рассказала, что мошенники украли у нее деньги сумме более 213 тысяч рублей.

В начале декабря на ее телефон позвонила женщина, представилась сотрудником пенсионного фонда и сообщила, что вартовчанке, как пенсионеру, положены социальные выплаты, которые необходимо перечислить ей на счет. Поверив, женщина назвала данные банковской карты, после чего обнаружила, что у нее списали деньги в сумме 9 тысяч рублей.

Через несколько дней вартовчанке снова позвонила мошенница, которая представилась сотрудником службы безопасности банка и рассказала, что кто-то пытается оформить на её имя потребительский кредит на 450 тысяч рублей. Звонившая убедила, что необходимо оформить на свое имя кредит, пока злоумышленники не успели этого сделать, и вывести деньги на резервный счет.

Пенсионерка испугавшись, что может потерять накопления, направилась в отделение банка и оформила на себя потребительский кредит на 200 тысяч рублей. Одновременно с этим вартовчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником УМВД России по ХМАО – Югре и сообщил, что полицейскими проводятся мероприятия по вычислению работника банка, причастного к утечке конфиденциальных данных клиентов, поэтому необходимо выполнять все требования сотрудника банка. После чего, под диктовку собеседников, вартовчанка сняла со своего счета полученные 200 тысяч рублей и перевела их на лицевые счета, которые ей диктовали незнакомцы.

В итоге женщина за несколько дней попалась на уловки мошенников и потеряла 213 тысяч рублей.