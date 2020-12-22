В ХМАО-Югре почти на треть снизилось количество технологических нарушений

Количество технологических нарушений на территории ХМАО-Югры в 2020 году снизилось на 24% по сравнению с 2017-м. И это еще не все хорошие новости: за этот же срок на 44% сократилась и средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей.

– В уходящем году удалось реализовать пилотный проект «Система оперативного мониторинга подконтрольных объектов». Благодаря нему происходит информирование подразделений, задействованных в реагировании на нештатные ситуации. Кроме того, модернизирована система диагностики оборудования на самой мощной подстанции Сургутского района – ПС 500 кВ «Пересвет», установленная мощность которой составляет 1 002 МВА. В настоящее время подобные системы установлены на подстанциях ХМАО – Югры 500 кВ «Ильково», «Святогор», «Кирилловская» и 220 кВ «Каркатеевы», – рассказали в пресс-службе «Россети Тюмень», компании, которая обеспечивает надежность электроснабжения в нефтяном регионе.

Энергетики поделились и прочими успехами, которые занесли себе в актив в нынешнем году. Так, был завершен первый этап модернизации подстанции 220 кВ «Мегион» мощностью 535 МВА. Теперь на объекте модернизируют противоаварийную автоматику и открытое распределительное устройство 110 кВ. Стоит отметить, что от надежной работы подстанции зависит электроснабжение потребителей крупнейшего в округе Нижневартовского района, в том числе международного аэропорта Нижневартовска, а также крупных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.

Помимо этого, завершается реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Выкатная», завершена комплексная реконструкция подстанции 110 кВ «Ореховская», мощность которой возрастет в два раза и составит 32 МВА.

Отметим, что ожидаемый факт реализации компанией инвестиционной программы 2020 года составляет 8,7 миллиардов рублей.