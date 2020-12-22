Налоговые режимы, возможности для бизнеса обсудят в прямом эфире Фото: Официальная страница Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Прямой эфир с югорчанами по вопросам налоговых режимов, возможностей для бизнеса проведет губернатор Югры Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» 24 декабря в 12:00.

C 1 января прекращает действие единый налог на вмененный доход. В регионе его применяет более 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Почти 2/3 из них определились с налоговым режимом на следующий год и подали уведомления о переходе на иную систему налогообложения, оставшимся предстоит сделать это до конца текущего года. Предприниматели могут выбрать патентную систему налогообложения, налог на профессиональный доход, упрощенную систему налогообложения, единый сельхозналог - написала Наталья Комарова.

Преимущества и возможности каждого из режимов и их комбинаций обсудят в эфире вместе с руководителем фирмы по оказанию бухгалтерских услуг, руководителем аудиторской компании, налоговым консультантом и гендиректором сургутской ТПП.

Глава региона также отметила, что в Югре зарегистрировано порядка 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми в бюджеты всех уровней в текущем году уже перечислено более 44 миллиардов рублей.

К эфиру присоединятся главы муниципальных образовании , специалисты федеральной налоговой службы, окружных отраслевых департаментов. Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях губернатора или в группе региона «Югра», где также будет проходить трансляция. Самые актуальные вопросы будут заданы во время прямого эфира.