Какие смартфоны выбирают югорчане

В период пандемии у жителей Югры вырос интерес к более дорогим моделям смартфонов. Любимчиком северян стал Iphone 12 Pro с объемом памяти 128 гигабайт. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив потребительскую активность в собственных каналах продаж с начала года.

Из более демократичных моделей смартфонов первые строчки рейтинга предпочтений клиентов заняли смартфон Xiaomi Redmi 7A и Samsung Galaxy A51. Самым популярным по цвету стал классический черный, а необходимый объем памяти 16, 32 или 64 Гб.

Топ-5 самых продаваемых смартфонов в Югре:

1. Xiaomi Redmi 7A 16GB

2. Samsung Galaxy A51 64GB

3. Samsung Galaxy A10

4. Samsung Galaxy A51 128GB

5. Samsung Galaxy A20s 32GB

Вместе с покупкой смартфона покупатели интересовались гарнитурами, чехлами на Apple и SamsungGalaxy.

- Чаще всего при выборе смартфона жители Югры обращают внимание на встроенные функции, объем памяти, емкость аккумулятора и разрешение экрана. Сейчас мы отмечаем со стороны покупателей интерес к технологии NFC, которая используется для бесконтактной оплаты, - отмечает директор МегаФон-Ритейл на Урале Алексей Быков.

Режим самоизоляции и введение дистанционного обучения усилил интерес покупателей к модемам и роутерам. Больше всего устройств для раздачи WiFi в этом году жители Югры приобрели в апреле и июне. Продажи модемов выросли на 42% к аналогичному периоду 2019 года.