Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 декабря 2020 года увеличилось на 219 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба, в Югре за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 219 новых случая коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии зафиксировано 39 283 случая COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 148 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 9 человек бессимптомная форма заболевания.

Контакт установлен в 197 случаях, по 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 20 997 человек, сняты с наблюдения – 132 730 югорчан. За сутки на COVID-19 обследовано 2 263 человека, всего – 1 165 890.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 32; Нижневартовск – 30; Урай – 25; Нягань – 20; Сургутский район – 18; Нефтеюганский район – 17; Советский район – 15; Ханты-Мансийск – 10; Когалым – 10; Югорск – 10.

Далее идут: Березовский район – 9; Нефтеюганск – 7.

Замыкают список: Октябрьский район – 4; Пыть-Ях – 4; Белоярский район – 3; Лангепас – 3; Кондинский район – 1; Нижневартовский район – 1.

Состояние 146 пациентов остаётся тяжелым, 92 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 505 человек. За сутки вылечились 224 человека, за весь период пандемии выздоровели после коронавируса 35 196 югорчан.