«Сказочный город»: в Пыть-Яхе закончили строительство ледового городка

«Сказочный город»: в Пыть-Яхе закончили строительство ледяного городка Фото: Администрация города Пыть-Яха

Прошла общественная приёмка ледового городка в Пыть-Яхе, проверили качество исполнения, возможные дефекты и эстетические преимущества. Ледяные фигуры осмотрели специалисты администрации, депутаты, общественники и школьники, идеи которых во многом и легли в основу воплощённых проектов. В этом году ледовые городки построили в трёх микрорайонах, их объединяет общая концепция «Сказочный город», предложенная детьми.

Городок на площади мира – самый крупный, а потому внимание к нему самое пристальное. Комиссия обнаружила ряд недочётов на большой горке, которые делают её эксплуатацию потенциально небезопасной: одна из ступеней была закреплена ненадёжно. Члены комиссии попросили подрядчика в кратчайшие сроки устранить проблему. Никаких замечаний не было в городках в 2а и 3 микрорайонах. Общественники и депутаты лишь призвали югорчан бережно относится к ледяным творениям.