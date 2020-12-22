Из-за нарушений мер профилактики COVID-19 закрылось кафе в Лангепасе Фото: pixabay.com

При проверке мер профилактики новой коронавирусной инфекции в ресторане быстрого питания «Subway», работающего в Лангепасе выявлен ряд нарушений, не соответствующих санитарно-эпидемиологических требованиям и создающих угрозу распространения COVID-19.

А именно: не организован ежедневная термометрия работников, в журнале последняя запись сделана 07 ноября. Термометр используется ртутный, условий для его обеззараживания после использования не созданы. Отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа, разрешенные к использованию в присутствии людей. Нет средств для дезинфекции воздуха, нет информации для посетителей о необходимости соблюдения дистанции и многое другое.

В отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность в ресторане быстрого питания «Subway»возбуждено дело об административном правонарушении. По решению суда деятельность кафе приостановлена на 8 суток.