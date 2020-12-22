В Югре завели дело за передачу персональных данных клиентов сотовой связи Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО – Югре по материалам РУФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело против двоих уроженцев Челябинской области.

В ноябре 2020 года 29-летний житель Челябинской области, отбывающий наказание в исправительном учреждении, попросил своего знакомого, работавшего в одном из салонов сотовой связи города Нижневартовск, предоставить персональные данные клиентов.

Поддавшись на уговоры товарища, 23-летний подозреваемый, используя свою учетную запись, незаконно получил из базы данных оператора сотовой связи детализацию телефонных разговоров и персональную информацию 33-летней жительницы Московской области. Всю полученную информацию молодой человек передал земляку.

По уголовному делу проводится расследование.

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