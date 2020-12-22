«Безопасный Новый год»: акция для югорчан в окружной столице Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на территории торгового дома «Сатурн» сотрудники МЧС России, ГИБДД и общественники из «Добровольно-спасательного пожарного формирования» провели акцию «Безопасный Новый год».

Вместе с символом наступающего года организаторы мероприятия рассказали о новогодних пожарах и их последствиях, дали рекомендации по украшению новогодней ёлки, использованию гирлянд, бенгальских огней и пиротехнических изделий. Взрослым вручили памятки, а детям раскраски, которые помогут им запомнить правила пожарной безопасности. Чтобы чудо состоялось, необходимо помнить о правилах безопасности, которые позволят не омрачить такое волшебное время чрезвычайными ситуациями.

Мероприятие прошло в рамках сезонной профилактической операции «Новый год», цель которой – профилактика и пропаганда среди населения правил безопасности в период новогодних праздников.