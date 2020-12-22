Погода в Югре на 22 декабря 2020 года: снег и мороз Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 22 декабря: Днём температура воздуха -16,-21 °С, в западных районах -8,-13 °С, в северных и восточных районах -24,-29 ºС. Ночью -26,-31 °С, при прояснениях -32,-37 °С, в западных районах -16,-21 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой, по западным районам умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -19,-21 °С, ночью -29,-31 ºС. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с.

Сургут: Днём -28 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

Нижневартовск: Днём -31 °С, ночью -34 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2-3 м/с.

Нефтеюганск: Днём -25 °С, ночью -27 °С, небольшой снег, ветер южный 3 м/с.

Когалым: Днём -32 °С, ночью -34 °С, небольшой снег, ветер юго-западный 2 м/с.

В это время на Руси обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней — это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную — лето ждали плохое, а если с просветом — урожайное. По погоде на предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно — то и под Новый год выглянет солнце.