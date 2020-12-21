Нижневартовцам рассказали, где можно купить елку к Новому году

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В преддверии новогодних и рождественских праздников нижневартовцам напоминают, что приобрести ель на законных основаниях можно двумя путями. Первый - в городском лесничестве, а второй - на елочном базаре.

В первом случае купить праздничное дерево можно по адресу: улица Лопарева, 77. Отметим, что заранее заготовленная ель обойдется жителям в 700 рублей.

Для тех, кто предпочитает выбирать главный новогодний символ самостоятельно, там же в продаже есть специальные талоны на вырубку. Их стоимость - 400 рублей.

Кроме лесничества хвойное дерево можно приобрести на елочном базаре по улице 60 лет Октября (район сквера Космонавтов), он продлится до 31 декабря.

Дополнительные точки продаж работают по адресам: улица Ханты-Мансийская, 24 (магазин «СуперФлора»), улица Мира, 11 (рынок «Городок») и улица Северная, 6 (магазин «Пятерочка»).

Заранее напоминаем, что отслужившие ели рекомендуется утилизировать в рамках традиционной акции «Елочный сбор». После окончания праздников новогодние деревья можно отнести на ближайшую контейнерную площадку. Древесина будет переработана и использована в хозяйственных нуждах.

Также отдел контроля в сфере недропользования, лесов и благоустройства города напоминает гражданам об ответственности за незаконную вырубку деревьев.