Московские специалисты оценят работу югорских гематологов

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В Сургут прибудет выездная мобильная группа Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России.

Медики будут оценивать работу гематологической службы региона, лабораторий и смежных специалистов. В планы столичных врачей входит посещение двух профильных учреждений: Сургутской окружной клинической больницы и станции переливания крови.

Также в рамках проекта «вуз-регион» специалисты собираются встретиться с представителями Ханты-Мансийской государственной медицинской академии, а также вуза-куратора - Уральского государственного медицинского университета. Они обсудят вопрос реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами».

Основная же задача экспертов - оказать содействие и консультативно-методическую помощь местным специалистам, а также разработать рекомендации: как повысить эффективность лечения заболеваний системы крови в округе.

Итоги визита подведут на совещании с правительством региона, также будут рассмотрены предложения московских специалистов по развитию гематологической службы Югры.