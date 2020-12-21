В Нягани выполнили более трех тысяч флюорографических обследований

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Няганская городская поликлиника обновила материально-техническую базу в 2020 году. Существенную помощь в этом оказал нацпроект «Здравоохранение».

Так, благодаря новому оборудованию медики за год провели более трех тысяч флюорографических обследований. По их результатам у жителей диагностировано 11 случаев туберкулеза и порядка 125 случаев различных отклонений в работе легких, включая онкологические заболевания.

Отметим, что данный вид скрининга не наносит вреда организму, поскольку доза и время проведения обследования достаточно малы.

-В период пандемии проведение флюорографии осуществляется по направлению и по предварительной записи. Его выдает фельдшер доврачебного кабинета, лечащий врач любой специальности, а также администраторы, но при отсутствии признаков ОРВИ и отсутствия контакта с гражданами, у которых подтвержден коронавирус. При прохождении периодического медицинского осмотра направление выдается администраторами регистратуры, - рассказала заведующая диагностическим отделением поликлиники Марина Хохрина.

Для сохранения здоровья и предупреждения развития недугов достаточно проходить мероприятие один раз в год. Если пациенту проводилась компьютерная томография или рентгенография легких, то флюорография назначается через 12 месяцев после завершения обследования.