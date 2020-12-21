Предпринимателю из Березовского района выплатили субсидию благодаря "пинку" прокуратуры Фото: pixabay.com

Прокуратура Берёзовского района провела проверку по обращению предпринимателя. Выяснено, что учреждение в этом году подавало заявление на компенсацию части затрат, за аренду имущества в период распространения коронавирусной инфекции.

В рамках реализуемых мер господдержки предпринимателям в связи с пандемией COVID-19 прием таких заявлений, проверка документов и непосредственное перечисление денег возложено на органы местного самоуправления.

Однако администрация Берёзовского района, несмотря на получение полного пакета документов, подтверждающих расходы предпринимателя, в выплате субсидии отказала.

Благодаря работе районной прокуратуры субсидия в размере 40 тысяч рублей перечислена предпринимателю.

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