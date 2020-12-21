Школьники Советского стали лидерами «Президентских состязаний» 2019-2020 учебного года Фото: Администрация Советского района

Ученики 8 класса гимназии Советского стали победителями всероссийского этапа спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2019 -2020 учебного года. Юные югорчане стали лучшими среди городских класс-команд. Мероприятие прошло в онлайн режиме, а его участниками стали 933 обучающихся из 59 субъектов России.

Ребята для жюри представили видеоролики эстафетного бега и творческого конкурса, посвященного 75-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Также школьники приняли участие в теоретическом конкурсе, где показали свои знания в области физической культуры и спорта, олимпийского движения, достижений советских и российских спортсменов на Олимпийских играх, истории физической культуры и подвигов советских спортсменов в годы Великой Отечественной войны.

Учащиеся гимназии Советского уже 9 раз принимали участие в региональном этапе соревнований и 8 раз становились победителями и призерами всероссийских состязаний.