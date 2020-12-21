Жители Югры наивно верят аферистам: за выходные дни зарегистрировано 34 случая мошенничества

Жители Югры наивно верят аферистам и лишаются денег: за выходные дни зарегистрировано 34 случая мошенничества Фото: Виктория Терина

В Югре за минувшие дни зарегистрировано 34 случая мошенничества, совершенных дистанционно. Ущерб, нанесенный жителям региона злоумышленниками, превысил 5 миллионов 400 тысяч рублей.

32-летний житель Нижневартовска решил провести вечер в приятной компании с дамой. Мужчина зашел на определенный сайт, где под предлогом интимных услуг, у него выманили перевод с банковской карты на сумму 80 тысяч рублей.

Другой 20-летний югорчанин попался на уловку мошенников также на просторах Интернета. Он решил купить аппарат для очистки труб. Списался с мнимым продавцом и они договорились об оплате путем перевода денег с карты на карту. Таким образом, молодой человек отдал мошеннику 75 тысяч рублей.

В Березовском районе 48-летней женщине позвонил якобы следователь Следственного комитета Сергей Владимирович Громов. Он сообщил женщине о том, что ей полагается компенсация, но необходимо перевести деньги за то, чтобы ее получить. Югорчанка на эмоциях перевела средства почтовым переводом до востребования в размере 70 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.