Ямал Ири отправился в большое путешествие по Ямалу. Фото предоставлено КП

Арктический волшебник Ямал Ири отправился в большое путешествие по региону. Добрый старик посетит 10 городов и посёлков округа. Ямальский Дед Мороз проверяет, как идёт подготовка к Новому году, украшены ли городские площади, наряжены ли ёлки, хорошо ли скользят горки и самое главное – есть ли праздничное настроение у детворы.

Во время поездки дедушка встречается с юными ямальцами - победителями конкурса #ЯмалИриДарит. Сам конкурс волшебник объявил в свой День рождения, 28 ноября. По условиям ребятам нужно было записать видео открытку с небольшим поздравлением с днём рождения и наступающим Новым годом. В честь 90-летия региона дедушка выбрал 90 самых оригинальных авторов роликов - именно их Ямал Ири пригласил на встречи у новогодних ёлочек. Ребятам, которые не смогут прийти к Ири или живут в других городах и посёлках, подарки передадут помощники сказочника или отправят по почте.

Ямал Ири отправился в большое путешествие по Ямалу. Фото предоставлено КП

Транспорт для поездки по арктическому региону Ямал Ири выбрал самый подходящий, брендированный и украшенный большим подарком и праздничными елями ТРЭКОЛ помогает дедушке добраться в разные уголки округа.

Во время поездки состоялся уже ставший традиционным праздник «Арктическая сказка с Ямал Ири». В этом году он прошёл в Новом Уренгое. Недавно там вновь открылся этнографический парк «Yamaliland». В сказочной атмосфере для деток провели конкурсы и игры, загадали загадки и прокатили на упряжке с оленями. Гостями волшебника стали ребята из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями здоровья.