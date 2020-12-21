Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 декабря 2020 года увеличилось на 222 человека Фото: pixabay.com

Как сообщает Оперативный штаб Югры: за минувшие сутки на территории региона зарегистрировано и лабораторно подтверждено 222 новых случая коронавирусной инфекции. Всего за период пандемии зафиксировано 39 064 случая COVID-19 в округе.

По клинической структуре: на момент выявления у 168 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 10 человек коронавирус протекает бессимптомно.

Контакт установлен в 199 случаях, по 23 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 21 078 человек, сняты с наблюдения – 132 556 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 3 169 человек, всего – 1 163 627 югорчан.

Первые в списке по заболеваемости: Сургут – 27; Нижневартовск – 25; Ханты-Мансийск – 25; Нефтеюганск – 18; Нефтеюганский район – 18; Нягань – 17; Югорск – 16; Октябрьский район – 15; Сургутский район – 13; Когалым – 12; Урай – 10.

Далее идут: Нижневартовский район – 7; Советский район – 6; Покачи – 6.

В конце списка: Мегион – 3; Пыть-Ях – 3; Радужный – 1.

В тяжелом состоянии находятся147 пациентов, 89 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 502 человека. За сутки вылечились 232 человека, за весь период пандемии от коронавируса выздоровели 34 972 югорчанина.