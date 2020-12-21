В Югре будут судить директора турфирмы, который пытался задушить телеоператора Фото: СУ СК России по ХМАО-Югре

Следственным отделом по городу Нижневартовск СУ СК России по ХМАО – Югре завершено расследование уголовного дела против 41-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Югорчанин, занимал руководящую должность в туристическом агентстве «Навигатор» и 14 февраля 2020 года, находясь в офисе агентства, на втором этаже Бизнес-центра «Огни Сибири» в городе Нижневартовск, поругался с видеооператором телевизионного канала «Мегаполис».

Журналист, как представитель СМИ, снимал сюжет о работе агентства, но обвиняемый был против этого. Он напал на оператора, сдавил ему шею, после чего забрал из фотоаппарата карту памяти с отснятым материалом и уничтожил ее.

Следователями собрано достаточно доказательств вины руководителя агентства и уголовное дело направлено в суд.

Если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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