Кражи, поддельные деньги, наркотики: за выходные в Югре зарегистрировано 130 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В п. Пионерский Советского района двое безработных мужчин разбили окно в доме по улице Южной и залезли внутрь. В доме мужчины украли мясо, домашние заготовки и эмалированное ведро, принадлежащие хозяйке, которая обратилась к правоохранителям, оценив ущерб в 2 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержан 33-летний ранее судимый мужчина, у которого нашли пакетик с запрещенным веществом массой 0,326 грамма, что подтвердила экспертиза. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый признал вину и находится под подпиской о невыезде.

В дежурную часть города Сургута обратилась менеджер офиса продаж и обслуживания одного из салонов сотовой связи. Девушка при инкассации денежных средств выручки заметила поддельную купюру номиналом 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска Нягани нашли 32-летнего мужчину, который раньше похитил рюкзак и деньги в сумме 3 тысяч рублей. Подозреваемый уже был судим и сейчас находится под пиской о невыезде.

За прошедшие выходные раскрыто 14 ранее зарегистрированных преступлений, зарегистрировано 130 преступлений, по горячим следам раскрыто 69.