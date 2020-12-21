Погода в Югре на 21 декабря 2020 года: небольшой снег, ночью метель Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 21 декабря: Днём температура воздуха -13,-18 °С, в северных районах -21,-26 ºС. Ночью -14,-19 °С, при прояснениях -23,-28 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ночью метель. Ветер западных направлений 7-12 м/с, ночью в юго-западных районах порывы 16-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: Утром -14,-16 °С, в течение дня понижение температуры до -24,-26 °С, ночью -16,-18 ºС. Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер западных направлений 7-12 м/с.

Сургут: Днём -25 °С, ночью -30 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 5 м/с.

Нижневартовск: Днём -23 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 5 м/с.

Нефтеюганск: Днём -26 °С, ночью -31 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 3-6 м/с.

Когалым: Днём -29 °С, ночью -32 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 4-5 м/с.

Всем девушкам на Руси полагалось заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи. Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы.