В Югре обсудят сценарии развития территориальных брендов

Фото vk.com/turizmugra

В Югре пройдет третий Форум по брендингу и маркетингу. Он состоится 21–22 декабря 2020 года в онлайн-формате. Эксперты из России, Европы и Америки пообщаются с жителями и представителями государственных органов из 22 муниципальных образований округа.

- Ключевая цель – обмен опытом и знаниями, анализ уже проведенной работы для повышения туристической и инвестиционной привлекательности Югры, экспорта местных товаров и услуг на федеральные и международные рынки, - рассказали организаторы форума.

Программа мероприятия включает в себя обсуждение сценариев развития территориальных брендов и точек притяжения туристов, а также разработку айдентики и брендбуков городов. Участники затронут российские практики продвижения городов и регионов.