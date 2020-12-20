В Югорске жители создали первое городское ТОС

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В Югорске жители одного из микрорайонов города организовали первое ТОС в городе. Команда «Снегири» уже участвует в конкурсе на грант губернатора Югры для физических лиц с проектом «Установка уличного тренажерного комплекса в микрорайоне «Снегири».

В микрорайоне проживает более 100 семей, очень много детей, а мест для игр нет. Поэтому в приоритете – обустройство детской игровой площадки и проведение на ней мероприятий, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Там добавили, что в 2020 году Югорск по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие форм местного самоуправления, получил 600 тысяч рублей.