Жительница Советского попалась на уловку мошенников в «Одноклассниках»

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Мошенники продолжают вводить в заблуждение доверчивых югорчан. Очередная жительница Советского убедилась, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району накануне обратилась 71-летняя местная жительница. Она сообщила о факте дистанционного хищения денежных средств.

Как рассказала потерпевшая, просматривая свою страницу в социальной сети «Одноклассники», она наткнулась на объявление с предложением денежного вознаграждения. Женщина перешла по ссылке, где ввела реквизиты банковской карты и разовый пароль, направленный ей в смс-оповещении. После этого со счета заявительницы было списано 5500 рублей.

- В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления, - пояснили в ОМВД России по Советскому району.