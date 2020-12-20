За последние сутки в Югре зарегистрировано 226 новых случаев коронавируса

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За последние сутки в Югре зарегистрировано 226 новых случаев коронавирусной инфекции в 21 муниципальном образовании. Наибольшее число заболевших выявлено в Сургуте – 30 человек, в Нижневартовске – 24 человека и Ханты-Мансийске – 17 человек.

- По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 57 жителей округа, с симптомами ОРВИ – 162, в бессимптомной форме заболевания – 7, - пояснили в оперативном штабе Югры.

Там добавили, что всего лабораторно подтвержденных случаев на территории округа – 38 842. За период пандемии выздоровели – 34 740 человек, 497 пациентов скончались.