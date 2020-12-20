Погода в Югре 20 декабря: возможен снег и метель

Температура воздуха ночью составит -18,-23 градусов. Фото admhmansy.ru

Сегодня, 20 декабря, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, метель. В течение дня синоптики прогнозируют юго-западный ветер. Ночью его скорость будет достигать 5 – 10 м/с, в северо-западных районах ожидаются порывы до 15 – 17 м/с. Днем 8 – 13 м/с, по западной половине местами порывы 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -18,-23 градусов, днем по западной половине округа -9,-14 градусов, по восточной -16,-21 градусов. В Нижневартовском районе столбик термометра опустится до 26 градусов.

В народном календаре 20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: "Амвросий праздники отбросил". Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе.