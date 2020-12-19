МЧС Югры предупреждает о сильном ветре

Фото с сайта pixabay.com

В течение суток 20 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе–Югра ожидается ветреная погода в Березовском, Октябрьском, Советском и Ханты-Мансийском районах, городах Нягань, Югорск и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает МЧС Югры.

В ночь с 19 на 20 декабря в северо-западных районах порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а днем по западной половине местами до 20 метров в секунду. Ожидается метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.

Температура воздуха ночью составит -18, -23 градусов, днем по западной половине округа -9, -14 градусов, по восточной -16, -21 градусов, в Нижневартовском районе до 26 градусов мороза.