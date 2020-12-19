В Югре с 1 января в два раза снизят цены на авиабилеты

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Летать между городами Югры станет значительно дешевле. С нового года югорчанам станут доступны субсидированные авиатарифы.

– С 1 января 2020 года в округе будет действовать социальный стандарт ценовой доступности авиаперевозок. Он разработан по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой. Это позволит практически в два раза снизить стоимость авиабилета рейса Ханты-Мансийск – Когалым: с 5 136 до 2 700 рублей, - прокомментировал директор окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Константин Гребешок.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, эта новая схема внутрирегиональных перевозок позволила увеличить пассажиропоток на десятки процентов.

- Важна обратная связь, в частности, такой разговор сегодня, чтобы понимать, как принимаемые регионом и перевозчиками решения отвечают на запрос югорчан о доступности авиаперевозок внутри региона, – сказала глава региона.