МЧС Югры наградило подростка медалью за спасение утопающего

Фото с сайта МЧС ХМАО-Югры

Ведомственной награды удостоен 16-летний Курман Исакаев. Юноше торжественно вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

Подвиг Курман совершил летом 2019-го. Юноша отдыхал недалеко от поселка Фёдоровский на водоеме «Голубые озера». На озере было довольно много отдыхающих, но именно юноша заметил девочку, которая звала на помощь. Ни секунды не раздумывая, сам плохо плавающий подросток бросился в воду и вытащил девочку на берег. Спасенной оказалась 13-летняя девочка.

- Благодаря неравнодушию и смелости Курмана удалось избежать трагедии, - отметил начальник 17 отряда ФПС Юрий Смотров, вручая награду. – Особые слова благодарности заслуживают родители Курмана, достойно воспитавшие сына.

Отметим, что юноша ранее стал победителем в номинации «Подвиг» международной Премии МИРа, которая ежегодно вручается в г. Санкт-Петербурге людям, совершившим героические поступки, награжден медалью «Горячее сердце», а также занесен в одноименную почетную книгу Российского общественного фонда социально-гуманитарных инициатив, где собраны случаи героических поступков россиян.

Сейчас Курман является студентом первого курса Сургутского института нефти и газа, где учится на геолога.