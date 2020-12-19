В Нижневартовске с дозой наркотиков задержан мужчина

Фото с сайта УМВД ХМАО-Югры

Наркополицейские Нижневартовска задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При личном досмотре мужчины стражи порядка обнаружили у него сверток с неизвестным веществом.

- Согласно заключению экспертов-криминалистов в изъятом пакетике находился синтетический наркотик массой 0,420 грамма, - прокомментировали в УМВД по ХМАО-Югре.

В отношении вартовчанина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение, распространение и сбыт наркотических средств.

До вынесения решения суда, фигурант уголовного дела обязан не покидать место проживания и вести себя надлежащим образом.