Югорчанам рассказали, когда они смогут сделать прививку от коронавируса

Фото с сайта правительства Югры

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский на своей странице в Instagram ответил самые часто задаваемые вопросы о новой коронавирусной инфекции. Югорчане часто сталкиваются с тем, что у их коллег, членов семьи и т.д. установлен диагноз новой коронавирусной инфекции. При этом, у них, как у контакных, не берут мазок из зева на наличие коронавируса методом ПЦР.

Директор департамента ответил, что если человек чувствует себя здоровым, то брать анализы не нужно. Если был тесный контакт с зараженным, то необходимо уйти на 14-дневную самоизоляцию.

На вопрос, почему при температуре, кашле, недомогании и других признаках ОРВИ врач не назначает мазок из зева на коронавирус ответил так.

- Есть несколько заболеваний, сопровождающихся перечисленными симптомами. Врач при осмотре, основываясь на данных анамнеза и объективного осмотра, вправе установить иной, чем ковид, диагноз (например, ангина), который не подразумевает выполнения мазка на коронавирус. Именно врач определяет показания к проведению ПЦР исследования.

Также Алексей Добровольский рассказал, когда югорчане смогут поставить прививку от коронавируса.

По его словам, уже в первом квартале 2021 года ожидаются поставки вакцины в Югру, и расширение контингентов, подлежащих вакцинации. Готовы при поступлении вакцины в округ открыть пункты вакцинации в 27 медицинских организациях всех муниципальных образований. На сегодня в округ поступили чуть более 1300 доз вакцины.