За изнасилование и убийство девушки югорчанину грозит пожизненное заключение

Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

В Сургуте завершено расследование изнасилования и убийства, которое произошло 19 лет назад. Подозреваемому, ранее судимому жителю Сургутского района, на момент совершения преступления было всего 17 лет.

- Убийство произошло в декабре 2001 года. Ночью обвиняемый встретил убитую девушку на улице, завел ее внутрь одного из гаражей кооператива №82 “Жигули”, где изнасиловал. Девушка принялась оскорблять парня, в ответ он с силой ударил ее головой о металлические ворота гаража, а после задушил ее же чулками. Затем спрятал тело на краю гаражного ряда под бетонными плитами. Тело девушки обнаружили спустя год. На момент смерти ей не было и 20 лет. В этом году удалось установить личность подозреваемого по ДНК-профилю. Почти все время следствия подозреваемый находился в исправительном учреждении за нападение и убийство, совершенные в 2004 году, - прокомментировали в СУ СК ХМАО-Югры.

Обвиняемый частично признает вину. Ему грозит пожизненное заключение.