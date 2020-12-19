За минувшие сутки в Югре выявлено 230 новых случаев заболевания коронавирусом

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На 19 декабря в Югре зарегистрировано 38 616 случаев новой коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 230 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах:

Самое большое число заболевших в Сургуте – 35. Чуть меньше в Нижневартовске – 29 случаев. В Ханты-Мансийске – 21, в Сургутском районе – 16, в Нефтеюганске -15, в Нягани - 14, в Советском районе и Урае по 11 заболевших, в Мегионе 10, в Нефтеюганском районе и Когалыме по 9 зараженных. В Ханты-Мансийском районе коронавирус подтвердился у 8 человек, в Пыть-Яхе у пяти. В Югорске и Кондинском районе по пять заболевших, в Покачах и Лангепасе по четыре, в Радужном, Белоярском, Нижневартовском и Березовском районах по три зараженных.

По данным оперативного штаба Югры, на момент выявления у 160 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 62 зафиксирована пневмония, у 8 человек – бессимптомно.

Состояние 148 пациентов тяжелое, 96 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 495 человек.