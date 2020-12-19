До конца декабря более 1,3 тысячи жителей Югры планируют привить «Спутником V»

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В Ханты-Мансийском автономном округе власти планируют до конца 2020 года привить от коронавирусной инфекции более 1,3 тысяч югорчан вакциной «Спутник V». В настоящее время прививку получили 707 жителей, сообщил департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По его словам, с сентября в округ поступило более 1,3 тысяч доз вакцины, привиты 707 жителей Югры, часть - уже вторым компонентом вакцины. Вакцинация идет в семи медицинских организациях.

Добровольцев добавил, что вакцинация жителей Югры с января 2021 года зависит от темпов поступления вакцины. Когда поставки увеличатся, то в регионе увеличат число медучреждений, где можно будет привиться, до 27.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре коронавирусом заражено более 38 тысяч человек. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.