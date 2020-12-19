Погода в Югре 19 декабря: крепкий мороз

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В субботу 19 декабря в Югре синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха -15,-20 градусов, местами -21,-26 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18,-20 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 3,4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -23 градуса, но ощущаться будет как -30. Ночью еще похолодает.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -27 градусов. Ночью похолодает до -30.