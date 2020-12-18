В Югре уже действуют 13 официальных ледовых переправ Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В регионе открыты для проезда транспорта еще восемь ледовых переправ межмуниципального значения, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

В Ханты-Мансийском районе начала действовать переправа через протоку Байбалаковская на автозимнике Ханты-Мансийск – с. Имитуй – д. Янгуловка. В Кондинском районе приняты в эксплуатацию 4 ледовые переправы на реке Конда на автозимниках п. Междуреченский – п. Кондинский и п. Кондинский – п. Болчары. Грузоподъемность переправ составляет 10 тонн.

Жители Октябрьского района для проезда могут воспользоваться двумя ледовыми переправами: через реку Ендырь на автозимнике 69 карьер – д. Пальяново и протоку Ендырскую на автозимнике п. Урманный – п. Каменное. В Белоярском районе принята ледовая переправа на реке Лыхма на автозимнике г. Белоярский – с. Полноват.

На сегодняшний день в округе действуют 13 официальных ледовых переправ, 12 из них межмуниципального значения. За зиму планируют принять в эксплуатацию 85 переправ.

Главное управление МЧС России напоминает, что при передвижении по ледовым переправам важно выезжать на лёд медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности, а на самой ледовой переправе запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим. Кроме того, нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда, ехать при плохой видимости (туман или пурга). А также, помнить об опасности движения через неофициальные ледовые переправы.