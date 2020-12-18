В Лангепасе задержали наркосбытчика Фото: pixabay.com

Сотрудники ОМВД России по г. Лангепасу, нашли 18-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При досмотре полицейские обнаружили в карманах у молодого человека пакетики с порошкообразным веществом светлого и темного цветов, которые он пытался спрятать в тайник-закладку и продать.

В результате химико-токсикологической экспертизы установлено, что в пакетиках находилось наркотическое вещество общей массой 0,904 грамма, которое содержит в своем составе мефедрон и гашиш.

В настоящее время наркосбытчик задержан и против него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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