Югорчанин хотел получить компенсацию за лекарства, но лишился крупной суммы Фото: ОМВД России по г. Югорску (скриншот с видео)

В Югорске 65-летний мужчина потерял крупную сумму денег из-за мошенника, который позвонил ему, представившись следователем Следственного комитета Российской Федерации.

Аферист сказал, что мужчине полагаются выплаты в размере 450 тысяч рублей за приобретение лекарственных препаратов. Для того, чтобы получить компенсацию необходимо было связаться с Центральным банком РФ по названным номерам телефонов.

Пенсионер последовал указаниям злоумышленника и оплатил пошлину в размере 13,5 тысяч рублей. Позже потерпевшему перезвонили и сообщили, что необходимо оплатить пошлину за сертификат банковского страхования, полагающейся компенсации в размере 90 тысяч рублей. Затем нужно было оплатить налог в размере 13% и чтобы увеличить размер выплат необходимо внести еще 200 тысяч рублей.

Таким образом, мошенники убедили доверчивого мужчину в необходимости оплаты всех указанных пошлин и сертификатов. Заявитель, следуя указаниям, совершил несколько переводов на общую сумму 653 тысячи рублей.

Мужчина обратился в дежурную часть ОМВД России по г. Югорску. Возбуждено уголовное дело.