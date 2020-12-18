В Нижневартовске задержали фальшивомонетчика Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО– Югре нашли источник сбыта поддельных купюр.

По подозрению в совершении серии преступлений задержан 44-летний руководитель организации, предоставляющей в аренду недвижимое имущество. В момент задержания у подозреваемого находились фальшивые купюры, аналогичные были изъяты и при проведении обысков в служебном кабинете. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и разбой.

Задержанный приобретал у жителей округа дорогостоящие телефоны с рук, расплачиваясь поддельными деньгами номиналом 5 тысяч рублей. Самая крупная партия фальшивых купюр в сумме 200 тысяч рублей, была обнаружена в почтовом отправлении, предназначенном аферисту. Согласно экспертным исследованиям, все банкноты поддельные.

Следователями против подозреваемого возбуждено 5 уголовных дел, которые соединены в одно производство. Фальшивомонетчик по решению суда находится под домашним арестом.