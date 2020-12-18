Специалисты ЦУР отработали более трех тысяч обращений югорчан Фото: ЦУР ХМАО-Югры

За первый месяц работы специалистами центра управления регионом было отработано более 3 тысяч обращений от жителей округа. Больше всего вопросов и предложений поступило от жителей крупных городов: Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Среди районов самым активным оказался Сургутский.

Чаще всего жители региона сообщают о проблеме через социальные сети: Вконтакте, Инстаграм и Одноклассники. Большинство вопросов о коммунальной сфере, лечении и профилактики COVID-19, здравоохранении и соцобслуживания. Югорчан волнуют темы благоустройства, качества и ремонта дорог, отлова безнадзорных животных.

Специалисты ЦУР собирают сообщения жителей из различных источников, уточняют подробности, а также выявляют и фиксируют системные проблемы и помогают в повышении качества жизни югорчан.

Так, например, в Нижневартовске житель одного из домов пожаловался, что во дворе находится магазин «Монетка», чьи мусорные контейнеры постоянно переполнены. Местные органы власти не только способствовали уборке мусора и проверили график вывоза ТКО на данной территории, но и провели беседу с представителями магазина, выяснили, что одной из причин переполнения контейнера является складирование в него отходов жителями ближайших домов.

В Сургуте, в ответ на сообщение о скользких дорожках территорию посыпали песком. Здесь же снесли ветхие дома, которые остались на месте расселенного частного сектора, после сообщения, что возле покосившихся строений часто гуляют дети.

Кроме того, в Нижневартовске оперативно закрыли провалившийся люк, в Лангепасе вывезли строительный мусор возле жилого дома, В Нягани привели в порядок контейнерную площадку, в Пыть-Яхе устранили прорыв сетей водоснабжения, в Нижневартовском районе заменили лампы в уличных фонарях - и это лишь малая часть решенных вопросов.

Специалисты центра рассказывают, что обращений много и многие из них очень личные, особенно когда речь идет о здравоохранении, «долго болеет мама, не можем пройти обследование», «помогите попасть на прием к врачу», «как получить направление на реабилитацию». Каждое сообщение берется на контроль и рассматривается в индивидуальном порядке.

В Югре центр управления регионом начал свою работу в округе 20 ноября. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.