Мошенники смогли узнать реквизиты банковской карты через телефон югорчанина Фото: pixabay.com

Житель Нижневартовска лишился 10 тысяч рублей из-за мошенников. Ему позвонил якобы сотрудник банка под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств, убедил заявителя установить «Skype» и открыть приложение банка, после чего потерпевший зашел и ввел реквизиты банковской карты.

При настройке аккаунта в «Skype», злоумышленник включил функции отображения экрана на стороннем устройстве, таким образом, он видел все действия, происходящие в телефоне жертвы, включая реквизиты карт и пароли.

А 39-летняя вартовчанка и 35-летняя жительница Нефтеюганска не удачно совершили покупки игровых приставок в интернете, и лишились 117 тысяч рублей.

В Сургуте мошенники, используя персональные данные двоих горожанок оформили микрозаймы на 8 тысяч рублей.

За сутки в Югре зарегистрировано 15 фактов онлайн мошенничеств и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Пострадавшие перевели злоумышленникам порядка 900 тысяч рублей. По всем случаям возбуждены уголовные дела.