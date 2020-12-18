В Пыть-Яхе мужчина украл из чужой квартиры две шубы Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть города Пыть-Яха обратилась 58-летняя женщина с заявлением о краже. Она рассказала, что неизвестный проник к ней в квартиру и вынес из шкафа 2 шубы, стоимостью около 55 тысяч рублей. Сотрудниками полиции были обнаружены отпечатки пальцев, на основании которых установили личность похитителя – им оказался местный 36-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело.

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