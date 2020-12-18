Число заболевших коронавирусом в Югре на 18 декабря 2020 года увеличилось на 227 человек Фото: pixabay.com

Югорчане продолжают заражаться коронавирусом: за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 227 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии лабораторно подтверждено 38 386 случаев новой коронавирусной инфекции.

Картина проявления болезни на момент выявления: у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 60 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 205 случаях, по 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 1 1575 человек, сняты с наблюдения – 113 127 югорчан. За сутки на COVID-19 обследованы 6 443 человека, всего – 1 148 345 жителей округа.

По числу заболевших высокие показатели: в Сургуте – 32; Ханты-Мансийске – 27; Нефтеюганске – 19; Нижневартовске – 17; Сургутском районе – 15; Нягани – 13; Мегионе – 12; Урае – 12; Пыть-Яхе – 10; Советском районе – 10.

Далее идут: Октябрьский район – 9; Когалым – 8; Кондинский район – 7; Покачи – 6; Югорск – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Белоярский район – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Лангепас – 4; Березовский район – 4; Нижневартовский район – 3; Радужный – 2.

Тяжелое течение болезни наблюдается у 157 пациентов, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё для 3 заболевших коронавирус оказался смертельным. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 489 человек.

Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 303 человека, за весь период пандемии вылечились 34 262 югорчанина.