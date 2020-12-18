В Нижневартовске пострадали два водителя в ДТП Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Нижневартовске на улице Индустриальная 32-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Сид», допустил занос транспорта и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», под управлением 45-летнего водителя. В результате аварии водители получили травмы.

На территории региона сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 19 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких ускорений и торможений.