В Сургуте виновный в ДТП выплатит моральный вред пострадавшему ребенку Фото: Виктория Терина

Прокуратура города Сургута провела проверку по обращению жительницы города о защите прав её несовершеннолетнего сына, получившего травму в ДТП.

Проверка показала, что в мае 2020 года водитель легкового автомобиля сбил 8-летнего пешехода. Ребенок получил травмы средней тяжести, в связи с чем проходил длительное лечение в медицинском учреждении.

Прокурор города обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу мальчика. Суд иск прокурора удовлетворил и постановил взыскать в пользу несовершеннолетнего 150 тысяч рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

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