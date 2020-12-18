Погода в Югре на 18 декабря 2020 года: сильный ветер и снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 18 декабря: Днём температура воздуха -7,-12 °С, в северных районах -13,-18 ºС. Ночью -10,-15 °С, при прояснениях -16,-21 ºС. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, днем в центральных районах сильный снег, изморозь. Ветер западных направлений 7-12 м/с.

Синоптики прогнозируют сильный снег, понижение температуры и ветер. Будьте бдительны и осторожны.

В Ханты-Мансийске: Днём -9,-11 ºС, ночью -12,-14 ºС. Облачно. Ночью небольшой, днем сильный снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Сургут: Днём -10 °С, ночью -17, -22 °С, снег, ветер западный 3-6 м/с.

Нижневартовск: Днём -7 °С, ночью -15, -21 °С, снег, ветер юго-западный 3-5 м/с.

Нефтеюганск: Днём -10 °С, ночью -18, -23 °С, снег, ветер юго-западный 3-6 м/с.

Когалым: Днём -11, -15 °С, ночью -21, -25 °С, снег, ветер западный 3-5 м/с.

На Руси в прежние времена говорили, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. На Руси умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат — значит, на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее: дым столбом предвещал мороз, дым волоком — ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле — можно было ждать снегопада.